Yasağa uymayan kuralsızlara ceza

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1203 kişiye toplam 2 milyon 590 bin 637 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçedeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 23 Nisan Perşembe gününden dün saat 24.00'e kadar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 1203 kişiye toplam 2 milyon 590 bin 637 lira ceza kesildi. Bu kişilerden 10'u hakkında adli işlem başlatıldı.

SESSİZ İZMİR

İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de meydan ve sokaklar ile caddeler boş kaldı. Kalabalık bölgeler boş kalınca birçok noktada altyapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, İzmir'de sessizlik hakim oldu. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü pazar gününde, kentin Alsancak Kıbrıs Şehitleri, Karşıyaka Çarşı gibi her zaman kalabalık olan noktaları bomboş kaldı. Cadde ve meydanlarda ise sessizlik hakim oldu. Yasaktan muaf olan fırın, eczane, kargo ve PTT çalışanları ile bazı akaryakıt istasyonu çalışanları ve basın mensupları dışında sokaklarda görülen olmadı. Polis ekipleri de sokağa çıkma yasağının son gününde, havadan ve karadan denetimlerine devam ederken, trafik ekiplerinin kontrol noktaları oluşturduğu caddelerde, görevli aracı dışında araç olmaması dikkat çekti. Öte yandan birçok noktada altyapı çalışmaları ve sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.