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şimşek ile devam

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Balıkesirspor şimşek ile devam
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da yönetim, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı. Şimşek'in hem iyi bir teknik adam, hem de iyi bir insan olduğunu söyleyen yöneticiler, "Onun gelişiyle takımda pozitif gelişmeler yaşadık. Sıkıntılı bir süreçteyiz ve Yusuf hocamızla bu dönemi atlatıp yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi. Ligin 21. haftasında Ali Tandoğan'ın ayrılmasının ardından deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçıyla takımın başına geçen Yusuf Şimşek, takımıyla 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi almıştı.
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Balıkesirspor şimşek ile devam
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