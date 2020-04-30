Liseye egzoz ve fren muayene istasyonu

Bandırma ilçesindeki İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü'nde 35 bin lira maliyetle egzoz ve fren muayene istasyonu kuruldu. Burada 3.5 tona kadar olan tüm araçların bakım, onarım ve muayeneleri yapılabiliyor.Bandırma Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde bulunan okulda sanayi sitesindeki esnafların da katkılarıyla oluşturulan egzoz ve fren muayene istasyonu faaliyetlerine başlamasının yanı sıra alanında Türkiye'de ilk kez TSE-13168 belgesini alarak yeterlilik unvanına sahip oldu. Okul Müdürü Taner Yıldırım, "Özellikle bu tescil belgesi Meslek Liselerinde ilk kez gerçekleşen bir durum. Hem okulumuza hem de öğrencilerimize sağlayacağı katkının yanı sıra istasyonumuzda emisyon ölçümleri ve fren testleri yapacağız" dedi. Aynı zamanda yine TSE-13131 belgesini de alarak benzinli, dizel ve LPG'li tüm araçların egzoz emisyon ölçümlerini yapabilecek kriterlere sahip olduğumuzu belgeledik. Şimdi bu konuda yetkili olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Yıldırım, Meslek Liseleri'nde yapılan bu tür oluşumlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın da büyük destek verdiğini belirterek, istasyonun öğrencilere de gelir getirecek bir yönü olacağını ifade etti.