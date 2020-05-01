Göz-Göz 10’un peşinde

Süper Lig'de Gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan Göztepe'de yönetim on numara transferi için Sparta Prag forması giyen Gabonlu futbolcu Guelor Kanga'ya kanca attı. Sarı-kırmızılılar, kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla temaslarını sıklaştırırken, futbolcuyla Beşiktaş ve Trabzonspor da yakından ilgileniyor. Göz-Göz on numara pozisyonu için Guelor Kanga'nın yanı sıra Lech Poznan'dan Pedro Tiba, Hamburg'dan Aaron Hunt ve F.Bahçe'den Alper Potuk'la da ilgileniyor.

HALİL'E VETO

Göztepe yönetimi Halil Akbunar'a transfer vizesi vermeyecek. Altyapıdan yetişen ve Türkiye'den Beşiktaş, Almanya'dan Freiburg, İspanya'dan Celta Vigo ve Alaves'in talip olduğu futbolcuyu, yönetim önümüzdeki sezon da elinde tutacak.

TİTİ'YE SÖZLEŞME

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoperini kaptırmak istemeyen İzmir ekibi, 32 yaşındaki oyuncusuyla masaya oturdu. 3 yıllık mukavele önerilen Titi'nin Göztepe'de kalmaya sıcak baktığı, görüşmelerin birkaç gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.