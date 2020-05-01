Sağlık üssünde sona geliniyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile birlikte, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Proje koordinatörlerinden gelinen aşama ile ilgili bilgi alan Başkan Kerem Ali Sürekli, hastanenin fiziki olarak yüzde 65'inin tamamlandığını, teknik ekipmanlarının yüzde 85'inin de yerlerine konuşlandırıldığını açıkladı. Böylelikle Türkiye'nin üçüncü büyük hastanesinin İzmir'de olacağını belirten Başkan Sürekli; hastanenin çağı yakalayan donanımı ile İzmir'in ve bölgenin ihtiyacını fazlası ile karşılayacağını söyledi.

IZMIR HAK EDIYOR

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Sürekli, "Dev bir sağlık yatırımı gerçekleşiyor ve İzmir bunu hak ediyor. Kimse inkar edemez ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en büyük hayalim' diyerek gerçek kılmak için çok emek verdiği şehir hastaneleri, vizyon ve öngörünün işi. Her ne kadar birileri, daha önceleri bunun böyle olmadığını iddia etseler de sonunda kendilerini yalanlayarak itiraf etmek zorunda kaldı. Çünkü; hiçbir vatan severin, hiçbir aklı selimin karşı çıkamayacağı kadar önemli bir yatırım. Bunu içinden geçtiğimiz süreçte daha iyi görüyoruz" dedi. Dünya ülkelerinin pek çoğunun hayalini bile kuramadığı kadar büyük ve donanımlı bir kampüs niteliğinde planlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin kısa vadede hizmet verecek noktaya ulaşacağını söyleyen Sürekli, "Hastanemizin fiziki olarak yüzde 65, teknik ekipman yerleşimi açısından yüzde 85'inin tamamlandığını söyleyebiliriz. İzmir ve Bölgemiz için gerçekten önemli bir sağlık odağı olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan iyi biliyordu ki; 'hayali olmayanın gerçeği olmaz'. Onun hayalinin peşinden giden kararlılığı, ülkemizi ve şehrimizi muazzam bir esere, örnek bir sağlık yatırımına kavuşturdu. Eserini hayata geçirecek kadar güçlüydü. O zaman bu hayale karşı çıkanlar, bugün kendini yalanlama noktasına geldi ki; bu bir kez daha ne kadar doğru bir proje ürettiğimizin göstergesidir. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci de bunu doğrulayan bir etken oldu. Bugün kriz yönetimimiz emsal gösteriliyor. Bu, bizim için gurur, milletimiz için güven veren bir tablo. Kendimize yeterken, kim olduğuna bakmaksızın dünyanın derdine derman olacak düzeydeyiz. Büyük bir aşama kaydettik, hep birlikte de başaracağız inşallah" diye konuştu.



ELEKTRİĞİNİ DE KENDİ ÜRETECEK

İZMIR Bayraklı Şehir Hastanesi'nin 633 bin metrekare alan üzerinde planlandığını ve 'Sağlık Üssü' olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Sürekli, projeye ilişkin bilgiler de verdi. Sürekli, "Buna göre; bin 660'ı ana binada olmak üzere; 2 bin 60 yataklı Şehir Hastanesi'nde, hasta odaları çift ve tek kişilik olarak tasarlandı. 450 poliklinik, 54 ameliyathane ve 374 adet yoğun bakım odasının yer alacağı hastanede; 4 bin 735 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. En önemlisi, 8 şiddetine kadar depreme dayanaklı olacak hastanenin kendi elektrik enerjisini üretecek. Tüm hastaneyi elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olmayacak şekilde jeneratörler besleyecek. Hastanede 6 bin kişi çalışacakken günlük ortalama 72 bin kişi şehir hastanesini ziyaret edecek" dedi.