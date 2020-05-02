Başkan Zolan’dan Çivril çıkarması

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, alt yapısı tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarında sona gelinen Çivril ilçesini ziyaret ederek sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan daha sonra alt ve üst yapısını tamamladıkları Özdemirci, Irgıllı ve Çıtak Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Zolan, Çivril ilçesinde birçok sosyal tesisin yanında alt ve üst yapı noktasında da yoğun bir çalışma yaptıklarını anlattı. Başta Çivril merkez olmak üzere birçok mahallede alt ve üst yapının tamamlandığını kaydeden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Üst yapısı yapılmayan bir kaç mahallemiz kalmıştı. Bunları da tamamlıyoruz. Milletimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret ettik. Çivrilimiz alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal tesisleriyle Büyükşehir Belediyemiz, Çivril Belediyemiz ve hükümetimiz tarafından birçok hizmet aldı. Çivril bugün Ege'de parmakla gösterilen bir ilçe haline gelmiştir. Tüm ilçelerimizde durmadan çalışıyoruz."