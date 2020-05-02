İzmir’de 15 ton 117 lt etil alkol ele geçirildi

KORONAVIRÜS salgınıyla mücadelede sıklıkla başvurulan ürünlerden olan etil alkole Türkiye'de ve dünyada talep hızla arttı. Gümrük Muhafaza ekipleri fırsatçılara karşı operasyonlarını sürdürüyor. Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen bir ihbarda İzmir'de faaliyet gösteren bir firmanın tıbbi kullanım amaçlı etil alkolleri 5 litrelik bidonlara doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı.

İMHA EDİLECEK

Söz konusu ihbar Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce incelenerek elde edilen bilgiler İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan araştırmada şüpheli faaliyetlerin yürütüldüğü adreslerin belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince belirlenen iki adreste yapılan aramada, yasa dışı olarak üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 ton 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi. El koyulan tonlarca etil alkolün ekipler tarafından imha edeceği öğrenildi.