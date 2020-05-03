EÜ Kütüphanesi online erişime açıldı

EGE Üniversitesi (EÜ) Merkez Kütüphanesi, koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda dünyaca ünlü elektronik dergi ve kitapları internet üzerinden hizmete açtı. Elektronik kaynaklarının tamamını veya bir kısmını belli bir süreliğine ücretsiz erişime açtığını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sağlık çalışanlarının yararlandıkları en önemli kaynaklardan olan 'Clinical Key' ve 'Uptodate' gibi veritabanlarına başta bu süreçte araştırmacılarımıza destek olmak amacıyla ücretsiz erişime açılmıştır. Ayrıca, 'Turcademy' veritabanı içeriğinde bulunan 6 bin Türkçe elektronik kitaba da kısa süreliğine ücretsiz erişim sağlanmaktadır" dedi.

ÜCRETSİZ ERİŞİM

Budak, "Öte yandan, ders çalışmanın dışında popüler gazete ve dergilere erişim sağlanan 'Press Reader' ve 'dMags' gibi veritabanları da yine online olarak öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın ulaşabilmeleri amacıyla kısa süreliğine ücretsiz erişime açılmış olmakla birlikte 1785 yılından itibaren yayım yapan 'The Times' dijital arşivi 1785-2014 koleksiyonunu da kısa bir süreliğine ücretsiz online erişime açılmıştır" dedi. Prof. Dr. Budak, tüm kullanıcıların evlerinden de eğitimlere katılmasını desteklemek amacıyla veritabanı kullanıcı eğitimlerini ve yazar eğitimlerini online olarak veritabanı temsilcileri ve yayınevleri işbirliğiyle düzenlediklerini söyledi. Budak, salgın sürecinde eğitimlerin devam edeceğini belirtti.