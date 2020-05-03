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‘Virüsü çocukların hayal gücüne bırakmayın’

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
‘Virüsü çocukların hayal gücüne bırakmayın’
KLİNİK Psikolog Büşra Özdil, koronavirüs salgınında çocukların ruh sağlığını korumak için anne babalara seslendi. Özdil, "Bu durumu çocukla paylaşmamak, çocuğu kendi hayal dünyası ile baş başa bırakmak anlamına geliyor. Çocuklar bir şeyleri anlamlandırabilmek için hayal güçleri ile bir şeyler kurguluyorlar. Bu kurguladıkları şey gerçekte olandan çok daha korkutucu ve sağlıksız olabiliyor. Koronavirüsü çocukların hayal gücüne bırakmayın. Bu da çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Anksiyete bozuklukları, depresyon, uyku bozuklukları görülebilir. Çocuklar özellikle korona hakkında çok yanlış bilgiler edinebilir. Bu da paranoya gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bu durumun önüne geçmek için ailelerin çok titiz ve dürüst davranmalarını öneriyorum" dedi.
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‘Virüsü çocukların hayal gücüne bırakmayın’
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