Asırlık ‘Sıhhiye Vagonu’ ziyaretçilerini bekliyor

TCDD'NIN yaklaşık 3 yıl önce Uşak Gar'dan alarak aslına uygun halde restore ettiği asırlık 'Doktor (Sıhhiye) Vagonu' sağlık müzesi haline getirilerek İzmir Alsancak Garı'nda sergileniyordu. Ancak "Sıhhiye Vagonu" koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi kabulüne ara vermişti. Yeniden kapılarını açan asırlık vagon, henüz sağlık ocakları yurt genelinde yaygın değilken köy ve kasabalarda sağlık ekibiyle vatandaşlara hizmet sunmak ve muayenelerini gerçekleştirmek için yapılmıştı. Cumhuriyet tarihinin en önemli demir yolu hatıraları arasında yer alan Sıhhiye Vagonu, Alman bir demir yolu firması tarafından 1927'de üretildi, 1930 yılında da Türkiye'ye getirildi. Vagon, bu dönemde kaza sonucu yaralananlara tıbbi hizmet vermek, ameliyat ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmek için kullanıldı. Sağlık hizmetlerinin kurumsallaşmasıyla söz konusu vagon, 1987 yılına kadar periyodik turnelerle sadece demir yolları personeli ve aileleri için hizmet vermeye devam etti. Restore edilen asırlık sıhhiye vagonunda kullanılan alet ve edevalar sergileniyor.