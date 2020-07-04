Bu nasıl ihale?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'da tam otomatik katlı otopark yapmak için Mayıs 2018'de ihaleye çıktı. İhaleyi İZKAYA Firması kazandı. İZKAYA ihale dosyasına yüzde 70 hissesine sahip olduğu ASTEL firmasının Rusya'da inşa ettiği Lujniki Kapalı Spor arenası/ Stadyumu yaptığına ilişkin iş bitirme belgesi ile katıldı. İhalede en uygun ikinci teklifi veren Birtam İnşaat, İZKAYA'nin ihale komisyonuna sunduğu iş bitirme belgesinin sahte olduğunu iddia ederek kısa adı KİK olan Kamu İhale Kurumu'na itiraz etti. KİK, Birtam'ın itirazını haklı bularak düzeltici işlem kararı verdi. Ardından da Büyükşehir Belediyesi en uygun ikinci teklifi veren Birtam Firması ile Ekim 2018'de sözleşme imzalayıp yer teslimi yaptı.İZKAYA, Kamu İhale Kurumu'nun düzeltici işlem kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 23. İdare Mahkemesine başvuruda bulunduysa da mahkeme firmanın ihale komisyonuna sunduğu iş bitirme belgesinin doğruluğunun ihale komisyonunca araştırılmadığını ayrıca belgenin tasdik işlemlerinin de mevzuata uygun olmadığını belirtip KİK'in kararını yerinde buldu. Ardından da BİRTAM Firması inşaata başladı. İZKAYA bu sefer itirazını Danıştay'a taşıdı. Danıştay KİK ve İdare mahkemesinin tersine İZKAYA Firmasının sunduğu teklifin değerlendirmeye alınması yönünde karar verdi.Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Birtam ile imzaladığı sözleşmeyi tasfiye etti. Ardından da İZKAYA ile yeni sözleşme imzaladı. İzmirli gazeteci Mutlu Tuncer gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İZKAYA'nın ihale komisyonuna sunduğu iş bitirme belgesinin sahte olduğunu iddia eden Tuncer, "Lujniki Kapalı Spor arenası/ Stadyumunu inşa eden Metropolis firması yetkilileri ile bağlantıya geçtim. Kendilerine durumu anlattım. Onlarda bana Lujniki Spor Arenası'nın kendileri tarafından inşa edildiğini, gerek yapımı gerekse bakım onarım sırasında sadece Rus firmaların görev aldığını, ASTEL isimli bir firma ile çalışmadıklarını belirten elektronik imzalı belge gönderdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale komisyonunun yapması gereken işi biz yapmış olduk. Bugüne kadar birçok hukuki süreç yaşandı. ASTEL ne KİK'e yapılan itiraz aşamasında ne de idare mahkemesi sürecinde bu işi yaptığına ilişkin bir tek fatura dahi ortaya koyamadı. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Eğer ASTEL gerçekten bu işi yaptıysa yaptığı iş karşılığı Rus yetkililere kestiği faturaları ortaya koysun" dedi.BIRTAM İnşaat'ın Avukatı Mehmet Kozan'da önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü konuya ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kozan, "Basında çıkan haberleri biz de takip ediyoruz. Medya arşivimiz de var. İZKAYA'nın ihale dosyasına koyduğu iş bitirme belgesine konu işin başka bir firma tarafından yapıldığı sabit. Gazeteci araştırmış bulmuş. Bizim bu yönde zaten itirazlarımız vardı. KİK konuya ilişkin verdiği kararda da burada ihmal olduğunu zaten belirtmişti. Buna rağmen ihale bizden alınıp diğer firmaya verildi. Eğer gerçekten bir sahte belge sunumu söz konusu ise bundan belgeyi sunanlar ile bu belgenin doğruluğu konusunda şüphe olduğunu belirttiğimiz halde araştırmayan belediye yetkilileri sorumludur. Pazartesi ya da salı günü sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Kozan ayrıca yarım kalan inşaatla ilgili hukuki sürecinde devam ettiğini sözlerine ekledi.