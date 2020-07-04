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Dansı bırak ’e bak

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Dansı bırak İzmir’e bak
BUNLARIN yanında kokunun tüm İzmir'e yayılmasına neden olan Meles, Arap, Manda, Poligon derelerinin halinin ortada olduğunu bildiren Boztepe, şöyle devam etti: "Uzun yıllardır çöplük olan bu derelerin temizliği bir türlü tamamlanamamış ve yeterli gelmemiştir. Büyük Kanal Projesi'nin Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki atık su kolektörler hattının kapasitesiyle ilgili sorunlar bir türlü giderilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dans, müzik ve eğlenceden başını kaldıramayan belediye başkanı, İzmirlilerin verdiği krediyi tüketmiştir. Bir yılı aşkın süredir belediye meclisinde verdiğimiz mücadele sonrasında gelinen noktayı üzülerek görüyoruz."
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