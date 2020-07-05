Gözde Grubu’ndan yatırımlara devam

Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, yılın ikinci yarısında da grup olarak ülke çapında sağlık ve konut projeleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ege Bölgesinde sağlık alanındaki yatırımlara da hız verdiklerini dile getiren Kenan Kalı, Gözde Grubu olarak Gözde Kuşadası Hastanesi, Gözde İzmir Hastanesi ve Alsancak'ta yapımında son aşamaya geldikleri Özel Sağlık Hastanesi ile birlikte sektörde büyümeye devam ettiklerinin altını çizdi. Op. Dr. Kenan Kalı, "Yenişehir'deki Gözde İzmir Hastanesi'nin ek binası tamamlanmak üzere. Alsancak'taki Özel Sağlık Hastanesini ise tıbbi cihazların kurulumu ve diğer detayların tamamlanmasıyla birlikte bir iki ay içinde halkımızın hizmetine açacağız. Hastanelerimiz açıldığında toplam 400 yatağı daha İzmir'e kazandırmış olacağız" dedi. Op. Dr. Kalı, yapı grubundaki markaları MyWay ve MyVia ile herkesin yaşamını kolaylaştıracak ve mutlu hissettirecek konutlar üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, Covid 19 salgınının etkisinin azaldığı bu dönemle birlikte insanların bir süredir ertelediği yatırımların da tekrar devreye gireceğini söyledi.