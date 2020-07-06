Başkan Aksoy’un yetkileri alındı

Hakkında terör propagandası yapmaktan cumhuriyet savcılığında soruşturma başlatılan CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda büyük şok yaşadı. Mecliste gündeme gelen 2019 yılı Faliyet Raporu CHP'li ve AK Partili meclis üyelerinden veto yedi. Meclis oturumunda 2019 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Yılı Kesin Hesabı görüşmeleri gerçekleştirildi. Red oyu veren AK Partili tüm meclis üyelerinin yanı sıra CHP'li Nursel Katipoğlu, Gürkan Develi, Koray Atasoy ve Deniz Karakurt ret oyu vererek faaliyet raporunu onaylamadıklarını belli ettiler. İYİ Partili üç meclis üyeleri oy kullanılacağı sıra dışarı çıkarak çekimser kalmasıyla 10 kabul oyuna karşı 16 ret oyu ile başkan Aksoy'un Faaliyet raporu meclis üyelerinden veto yemiş oldu. Kullanılan oyların dörtte üç çoğunluğu sağlanamadığından faaliyet raporu kabul edilmiş sayıldı.Geçtiğimiz günlerde hakkında terör propagandası yapmaktan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise meclis toplantısında ne yapacağını şaşırdı. Kendi partililerinin de faaliyet raporuna red oyu vermesi Aksoy'da şok etkisi yarattı. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, "Başkan Aksoy'un bir yıllık süreçte belediye başkanlığını değerlendiren faaliyet raporu tam bir fiyasko oldu. Demek oluyor ki bizim de en başından beri söylediğimiz Başkan Serdar Aksoy'un şaibeli işleri patlak verdi ve kendi partililerini bile kızdırdı. Menemenliler başta olmak üzere CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri de en sonunda başkanın yaptıklarını gördü ve ret oyu kullandı. Serdar Aksoy, kendi arkadaşlarından kendi partililerinden darbe yedi" dedi.İYİ Parti Menemen İlçe Başkanı Yılmaz Karslı, "Faaliyet raporunun oylamasında partimizden üç arkadaş oy kullanmadı. Aslında biz başkana dikkatli olması konusunda bir uyarıda bulunduk. Bundan sonrası onun bileceği şey. Ve biz de takdiri Menemen halkına bıraktık. Şu an herkes gergin. En kısa zamanda bu konular tekrar konuşulup çözüme kavuşturulması lazım" dedi. Memenen'in CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, son meclis toplantısında şok üstüne şok yedi. Önce bir yıllık faaliyet raporunun Cumhur İttifakı'nın yanı sıra CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oylarıyla veto yemesinden sonra kendi partilileri ve İYİ parti Meclis üyeleri de başkanı yalnız bıraktı. Aksoy'a en büyük şoku CHP'li Meclis Üyesi Nursel Katipoğlu, yaşattı. Katipoğlu verdiği soru önergesiyle bir yıldır kat karşılığı arsa alma satma ve kiralama yetkileri alındı. AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, "Bundan sonra başkan burayı kendi şirketi gibi çeviremeyeceğini anlamıştır" dedi.