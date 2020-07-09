Korsan değil, maganda yayını çıktı!

İZMİR'DE ramazan ayında cami hoparlörlerinden yapılan korsan müzik yayınını henüz hafızalardan silinmezken benzer bir olay yine gündeme geldi. Sosyal medyadan İzmir Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy'deki bir camiden Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısının yayınlandığı iddiasıyla video paylaşıldı. İzmir polisi tarafından yapılan araştırmada korsan yayın yapılmadığı, bir araçtan son ses şarkının çalındığı, bu sırada cami görüntüsünün çekildiği belirlendi. İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "23 Nisan'da da benzer bir olay olmuştu. Mavişehir'de bir okulda 23 Nisan'da 10. Yıl Marşı çalınmıştı. Marş çalınırken caminin videosu çekildi. Sanki camiden korsan yayın yapılmış gibi gösterdiler. Önceki gece yaşanan olayda da gençler arabadan son ses müzik yayını yapmışlar. Müzik yayını sırasında caminin görüntüsü çekilmiş. Bunların bilinçli şekilde yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu.