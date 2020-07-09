Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Korsan değil, maganda yayını çıktı!

Korsan değil, maganda yayını çıktı!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Korsan değil, maganda yayını çıktı!
İZMİR'DE ramazan ayında cami hoparlörlerinden yapılan korsan müzik yayınını henüz hafızalardan silinmezken benzer bir olay yine gündeme geldi. Sosyal medyadan İzmir Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy'deki bir camiden Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısının yayınlandığı iddiasıyla video paylaşıldı. İzmir polisi tarafından yapılan araştırmada korsan yayın yapılmadığı, bir araçtan son ses şarkının çalındığı, bu sırada cami görüntüsünün çekildiği belirlendi. İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "23 Nisan'da da benzer bir olay olmuştu. Mavişehir'de bir okulda 23 Nisan'da 10. Yıl Marşı çalınmıştı. Marş çalınırken caminin videosu çekildi. Sanki camiden korsan yayın yapılmış gibi gösterdiler. Önceki gece yaşanan olayda da gençler arabadan son ses müzik yayını yapmışlar. Müzik yayını sırasında caminin görüntüsü çekilmiş. Bunların bilinçli şekilde yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korsan değil, maganda yayını çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA