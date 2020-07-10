Menemen’de istifa krızi

İzmir'de Menemen Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında CHP'li Serdar Aksoy'un 2019 yılına ilişkin faaliyet raporunun CHP'li 4 meclis üyesinin oylarıyla ret edilmesi ilçeyi karıştırdı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen meclis toplantısında faaliyet raporu 10 evet oyuna karşılık 16 ret oyuyla kabul edildi. Tartışmaların yaşandığı oturumda CHP'li meclis üyeleri Deniz Karakurt, Gürkan Develi, Nursel Katipoğlu ve Koray Atasoy faaliyet raporuna AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ile birlikte ret oyu kullandı. Oylama sırasında Millet İttifakı'ndan meclis üyesi seçilen İyi Partili 3 meclis üyesi de Aksoy'a tepki amacıyla oylamaya katılmamış salonu terk etti. İYİ partili meclis üyelerinin salonu terk etmesi seçimde ittifak yaptıkları İYİ Parti'den Aksoy'a uyarı olarak değerlendirilmişti.Yaşanan şok gelişme sonrasında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "İl başkanımız da ilçe başkanımız da parti disiplinini çalıştıracak ve bu arkadaşlarla ilgili karar verecekler. Burada siyaseten CHP kimliğine haiz olmayan bir takım arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili de il ve ilçe başkanımız gerekli müdahaleleri yapacaktır" şeklindeki açıklamalarının ardından İl Başkanı yücel Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir ile birlikte Menemen'e gitti. Zirvede Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve meclis üyeleri de yer almış, İl Başkanı Yücel'in daha sonra Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile de görüştüğü belirtilmişti. Görüşmeler sonrasında taraflar arasında uzlaşma sağlandığı beyaz sayfa açıldığı, bundan sonra diyalog yolunun açık tutulacağı yönünde kararlar alındığı aktarıldı.Tüm yaşananların ardından dün yaşanan sürpriz gelişme kulislere bomba gibi düştü. Meclis oturumunda Menemen Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporuna ret oyu kullanan CHP'li 4 meclis üyesinden birisi olan Koray Atasoy ihtisas komisyonlarındaki görevlerinden ve belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Atasoy işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterip her ne kadar kendi iradesi ile istifa ettiğini söylese de Atasoy'a meclis üyeliğinden istifa etmesi için baskı yapıldığı iddiaları ilçe gündemine bomba gibi düştü. Atasoy'un yerine yedeklerden Erdal Öztürk meclis üyesi oldu.