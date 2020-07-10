Vali Karadeniz çiftçinin yanında

MANİSA Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz Alaşehir ziyaretinde üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gören üreticileri de ziyaret etti, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan afetten dolayı zarar gören alanlarda İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını söyleyen Vali Karadeniz, "Çiftçilerimizin doğal afetlere karşı alacağı en önemli tedbir Tarım Sigortasıdır. Manisa genelinde Tarım Sigortası yaptırma oranı yüksek ancak bu oranın daha da yükselmesini, bütün çiftçilerimizin Tarım Sigortası yaptırmasını arzu ediyoruz. Devlet olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Yağış ve dolu sebebiyle ürünleri zarar gören bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını aldıkları bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.