EÜ’nün hekimleri bir ilke imza attı

Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında Doç. Dr. Emre Divarcı ve ekibi, dünyada bir ilke imza atarak çocuk hastaya "izsiz tiroid" ameliyatı yaptı. Kısa sürede sağlığına kavuşan ve kontrol için hastaneye gelen genç hasta Mahmut Şeker, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Divarcı'ya teşekkür etti. Dünyada ilk kez bir çocuk hastada izsiz tiroid ameliyatı yapan ekibi tebrik eden Rektör Budak, EÜ'nün sağlık alanında öncü üniversitelerden biri olduğunu söyledi. Rektör Budak, "Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda hekimlerimiz dünyada ilk kez bir çocuğa izsiz tiroid ameliyatı yapıldı. Hocalarımızla gurur duyuyorum" dedi.