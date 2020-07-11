Tava Seki Göleti’nde çalışmalar sona erdi

ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için en önemli yollarından olan Tavas Seki Gölet'inde membran kaplama çalışmalarını tamamladı. Denizli'nin en önemli projelerinden birisi olduğunu söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yıldız Seki Göleti 27,5 metre yüksekliğe, 610 bin metreküp su depolama hacmine sahiptir. Depolanan su ile birlikte Seki mahallesine ait bin 040 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecektir. Çalışmaların tamamlandığı gölet su tutmaya hazır hale gelmiştir. Tavas ilçemize ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.