Karabağlar’da üzüm ile kalkınma planı

Karabağlar ilçesinde denizden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Kavacık Mahallesi'nde yetişen 'Alphonse Lavallee" türü üzüm, kendine özgü lezzeti, burukluk oluşturmayan ve sevilerek tüketilen tadının ayırt edici özeliğiyle öne çıkıyor. Erken olgunlaşmasına karşın uzun süre bozulmadan kalabildiği vurgulanan Karabağlar'ın ünlü üzümü, lezzetiyle ağızlarda tat bırakıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık köyünde yetiştirilebilen ürünü, 'Kavacık Üzümü' olarak tescilledi. Coğrafi işaret belgesi alan ürünün, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli oranda katkı sağlayacağına dikkat çekildi. Kavacık Mahalle Muhtarı, üretici, evli ve 3 çocuk babası Mustafa Öztürk (49), "Üzümümüzün en önemli özelliği toprak yapısı nedeniyle aynı kalitede başka yerde yetişmemesi. Ayrıca üzümümüz asmada değil, yerde yetişiyor. Coğrafi işaretle köyümüze, köylümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında köyümüzün tanınırlığını arttırdı" dedi. Üreticilerden evli ve 2 çocuk babası Nevzat Öztürk (63), "Kavacık'ın havasından, toprağından, coğrafyasından üzümümüz güzelleşiyor. Üzümün tadı ve lezzetini başka yerde bulamazsınız. Birinci sınıf kalitedir. Coğrafi işaret ile ekonomik anlamda da gelirimiz daha iyi olacak" diye konuştu.