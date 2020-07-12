Vefalı hayırsever

İZMIR'IN Menemen ilçesinde inşaatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Muharrem Ütri (43), maddi imkansızlıklar nedeniyle önlük alamadı, 5 yıl süren ilkokulu beyaz renkli bir kıyafeti önlük diye kullanarak tamamladı. Önlüğü olmadığı için hayıflandığını, bilgi yarışmalarına arkadaşlarının önlüklerini ödünç alarak girdiğini belirten Ütri, okuyamadı ancak müteahhitlik yaparak maddi imkana kavuştu.

BEYAZ ÖNLÜKLÜ ÇOCUK

İlkokulu bitirdikten yıllar sonra okulda beyaz önlüğü ile çekildiği bir fotoğrafı gören Ütri, o yıllara geri dönerek okuduğu okulun hayırseveri olmaya karar verdi. Ütri, beyaz önlük ile güçlükle okuduğu okulunun bulunduğu yere 40 derslikli bir okul yaptıracak, okula da Muharrem Ütri'nin adı verilecek. Eğitime önem verdiğini ifade eden Ütri, "Boş araziye 40 derslikli bir okul yaptıracağız. 1963 yılında yapılan ve dayanıklı olmayan okulun da yıkılması gerekiyor. Bunu bir halay olarak görürsek, bir halay ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi olur. Biz bir mendil alıp halayın başına geçtik. Başka hayırseverlerin de yan taraftaki okulu yaptırmasını isteriz" dedi.