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Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden Laodikya’da 2200 yıl önce yapılan ’nun restorasyonu tamamlanacak. Tiyatro, Büyükşehir’in etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Laodikya gün yüzüne çıkıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlendiği Laodikya Antik Kenti'nde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İncil'de adı geçen tarihteki ilk yedi kiliseden (Mahşerin Yedi Kilisesi) birini içinde barındıran antik kentte 2200 yıl önce yapılan ve M.S. 5 yüzyıldan sonra kullanılmayan Batı Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Batı Tiyatrosu'nda sürdürülen çalışmaları inceledi. Başkan Zolan'a Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, restorasyonla ilgili Prof. Dr. Şimşek'ten bilgi aldı.

'ZENGİN BİR ŞEHİR'
Kentin 19 antik kenti ve birçok güzelliği içinde barındırdığını, Laodikya kazılarında yerel anlamda Türkiye'ye örnek olacak bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Belediyemizin desteği ve üniversitenin çalışmaları ile burada 12 ay boyunca kesintisiz kazı yapılıyor. Laodikya'da güzel ve örnek bir çalışma sergilendi. Bunun sonucunda da ortaya birçok güzellikler çıktı" dedi. Antik şehirde bulunan 2 tiyatrodan birinin ayağa kaldırılması gerektiğini işaret eden Başkan Zolan, şunları kaydetti; "Büyükşehir Belediyemiz ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 15.000 kişilik Batı Tiyatrosu inşallah bu yıl sonuna kadar ayağa kalkacak. Denizli'nin hemen yanı başında 2200 yıllık antik tiyatromuz artık kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak" dedi. Prof. Dr. Şimşek ise, "Burada 100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdık. Türkiye ve dünya tarihinde görülmemiş şekilde çok hummalı bir çalışma yapıyoruz" dedi.

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Laodikya gün yüzüne çıkıyor
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