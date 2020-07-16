Alya’nın minik bedeni daha fazla dayanamadı

İZMIR'IN Kemalpaşa ilçesinde 30 Haziran'da bir baklava şirketinde müdür olan baba Fahri Taşdemir, 4 yıllık eşi Duygu Taşdemir ve 2.5 yaşındaki kızı Melek Alya ile birlikte aracına bindi. Otomobiliyle ilerlerken dikkatsizlik sonucu önde giden aracı fark edemeyen Fahri Taşdemir, hakimiyeti kaybederek çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik Melek Alya, annesinin kucağından fırlayarak araç içinde savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 ve 155'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekibi yaralanan Melek Alya'yı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2.5 yaşındaki Melek Alya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Melek Alya'nın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Baba Fahri Taşdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canım kızımız Melek Alya melek oldu. Biz seni çok sevmiştik kızım. Birlikte daha nice nice hayallerimiz vardı. Hepsi geride kaldı. Allah şefaatinden mahrum bırakmasın" diye yazdı.