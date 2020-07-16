BAÜN’de kornea nakilleri başladı

BALIKESIR Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun bir aradan sonra tekrar kornea nakli işlemi yapılmaya başlandı. Uzun süredir korneal yetmezlik nedeniyle takip edilen 73 yaşında Hüsniye Aygören isimli hastaya kornea nakli yapılarak BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kornea nakilleri tekrardan aktifleştirildi. BAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler ve Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural tarafından gerçekleştirilen operasyonla 73 yaşındaki hastanın eskisine göre çok daha iyi görme düzeyi sağlandı. Nakil olan Aygören yeniden görme yetisine kavuştuğu için hastane ekibine teşekkür etti.