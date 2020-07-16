Çocuklarını aldığı için öldürmüş

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde Sultan K. (32), iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Erdal D. (37) ile karşılaştı. Eski koca burada ayrıldığı eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Erdal D. yanında taşıdığı bıçağı kadına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Sultan K.'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sultan K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, ameliyata alındı. Sultan K., burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D. ise, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Erdal D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim" dediği öğrenildi.EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 60. Dönem Mezuniyet Töreni, Ege Kampüs Tören Şölen Alanı'nda düzenlendi. Törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, dekan ve başhekim yardımcıları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Türkiye'ye 419 hekim kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Gürgün, "Hekimlik üstün çalışma istek ve azmine sahip kişilerin seçtiği bir meslektir" dedi. Törenin sonunda çiçeği burnunda hekimler keplerini fırlattı.