Demokrasi için tek yürek

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe kalkışmasının üzerinden 4 yıl geçti. FETÖ'nün hain planlarına karşı koyarken şehit olan 251 vatan evladı için anma törenleri yapıldı. Ege bölgesi'nde de düzenlenen törenlere halk yoğun ilgi gösterdi. İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Konak Meydanı'nda düzenlenen program, mehteran takımının marşlar seslendirmesiyle başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kuranı Kerim okundu, dua edildi, tasavvuf müziği dinletisi sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı, meydandaki ekranlardan izletildi.Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dört yıl önce aziz milletin iradesine yönelik FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain girişimin yıl dönümünde şanlı zaferi kutlarken, şehitleri yad ettiklerini, gazilere de şükranlarını sunduklarını belirtti. Programa katılan 15 Temmuz gazileri Yılmaz Lale, Emrah Çetin, Atilla Yüce ve Mehmet Hadi Beskisiz Vali Köşger'e çiçek takdim etti. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu ifade ederek, bu darbe kalkışmasına milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde "dur" dediğini söyledi. Etkinlikler kapsamında Gündoğdu Meydanı ile Konak Meydanı arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu yapıldı. Koşunun sonunda sancak sporcular tarafından Vali Köşger'e teslim edildi. Vali Köşger, sancağı 3 kez öptü. Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de 15 Temmuz 2016 gecesi olduğu gibi yine saat 00.13'te camilerden sela sesleri yükseldi. Selanın okunmasının ardından minareden Türk bayrakları sallandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Hisar Camii'nde sabah namazı öncesi okunan sela ile sona erdi. İzmirli sanatçı Ömer Faruk Özcan ise hain darbe girişiminde yaşananları unutturmamak için söz ve bestesi kendisine ait '15 Temmuz Ağıdı' eserinin klibini yayınladı