İzmir'in Menemen ilçesinde inşaat işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Muharrem Ütri (43), ilk ve ortaokulu Menemen Koyundere Ortaokulu'nda okudu. Ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için önlük alamadığı Ütri, aradan geçen yıllarda müteahhitlik yaptı. Maddi durumu iyi olan Ütri, yıllarca beyaz önlükle gittiği okulun bağışçısı oldu. Utri, dapreme dayanıksız olan okulu yeniden yaptıracak. Okula Utri'nin adı verilecek.

'HEP DIŞLANDIM'

Sınıf arkadaşının annesinin verdiği çamaşır suyu lekeli önlükle okuluna gittiğini, bu nedenle arkadaşları tarafından dışlandığını anlatan Ütri, "Yıllar sonra okuluma geldim. Benim için unutulmayacak günlerdi. Şu sıranın, bu sınıfın dili olsa da konuşsa. Neler çektiğimi kimse bilmiyor. Üzerimde beyaz önlüğün olmasının ayrımcılığını yaşadım. Arkadaşlarımla tartıştığımda, senin bir önlüğün bile yok derlerdi. Maddi imkanımız yoktu. Arkadaşımın annesi bana bir önlük getireceğini söyledi. Çok duygulanmıştım. O geceyi sabah edememiştim. Arkadaşımın annesinin getirdiği önlüğün yarısına çamaşır suyu dökülmüştü. Önlüğün yarısı beyaz, yarısı maviydi. Eve geldiğimde annem de önlüğün tamamına çamaşır suyu döküp, önlüğü bembeyaz yaptı. Beş yıl boyunca o beyaz gömleği giydim. O önlük benim iş hayatımda, tüm iş görüşmelerimde bana kamçı oldu" dedi.

'DOKTORLAR YETİŞSİN'

Okuduğu okulun yıkılacağını öğrendiğinde yardım etmeye karar verdiği belirten Ütri, "Ağabeyimle okulun yıkılacağını duyduk. 8 yıl boyunca okulun arsa sorunları sebebiyle yapılamadığını öğrendik. Bağışçı olmaya karar verdim. Depreme dayanıklı olmadığı için okul yıkılacak, yan tarafta, okul yeniden inşa edilecek. Adım verilecek. Burada, beyaz önlüklü çocukların değil de beyaz önlüklü doktorların yetişmesini istiyorum" diye konuştu.