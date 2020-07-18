İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu geliştirildi. Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Elektrik-Elektronik ve Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri Caner Kurt, Vahap Doğan, Mehmet Nuri Toplu, Mehmet Emin Erkan, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek, Ar-Ge grubu oluşturdu. Bu kapsamda virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların en çok temasla bulaşmasından yola çıkan öğretmenler, kapı kollarının sterilizasyonu üzerine yoğunlaştı. Öğretmenler, yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu tasarladı.

AKILLI SİSTEM

Kolay monte edilebilen ve halihazırdaki kapı kolu sistemlerine uyumlu olan ürün, sensör ve mikro kontrolcü elektronik devre aracılığıyla, bırakıldıktan kısa süre sonra kendini temizliyor. Ürünle, sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda izolasyonun etkin kontrolü amaçlanıyor. Düşük maliyetli cihaz için patent başvurusunda bulunan öğretmenler, sonrasında seri üretime geçmek istiyor. Aynı zamanda okul müdürü olan Caner Kurt, koronavirüs sürecinde meslek liselerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti. Kapı kollarının günlük hayatta en çok kullanılan yerlerden olduğunu ve gözle görülmeyen virüs, bakteri, mantar, küf sporları gibi mikroorganizma türlerinin buradan rahatlıkla bulaştığını anlatan Kurt, "Ürünümüzü, sadece koronavirüse değil tüm bakteri ve virüslere karşı etkili olacak şekilde tasarladık. Bu ürün, temastan belli bir süre sonra üzerinde bulunan yüzeyi tamamen dezenfekte edip virüslerin yayılmasını engelleyen akıllı kapı kolu. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

BAKTERİYİ BİTİRİYOR

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Vahap Doğan, "Ultraviyole ışınlarını kullanarak virüsü etkisiz hale getirmeyi düşündük. Bunun için hareket sensörü ve ultraviyole ledlerden yararlandık. Cihaz, kapıdaki açma-kapama hareketini algılıyor ve belli bir süre sonra aktif hale gelip ultraviyole ışınlarla kendini temizliyor. Çalışma mantığı bu şekilde. Bunu 50-70 lira maliyetle hazırladık" diye konuştu.