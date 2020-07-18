Ormanları 31 yıldır gözü gibi koruyor

Aydınlı Mehmet Şimşek, 48 yıllık hayatının 31 yılını çok sevdiği ormanları korumak için adadı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Orman Gözetleme Kulesinde görev yapan Mehmet Şimşek, Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçeleri arasındaki, İzmir, Denizli ve Aydın'ın belirli bölgelerini gören Aydın Dağları'nın bin 400 rakımlı zirvesinde bulunan Karadağ mevkiindeki gözetleme kulesinde yaşıyor. Eşi ve oğlunun da desteği ile bölgesini dürbün ve çıplak gözle sürekli gözlemleyen ve olası bir yangını haber verebilmek amacıyla sürekli tetikte bekleyen Şimşek, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen görevin başında olmasının doğaya olan sevgisi olduğunu belirtiyor.

'DİKKATLİ OLALIM'

Çevrede bulunan diğer Orman Gözetleme Kulesi'ndeki meslektaşları ve bağlı olduğu Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde olan Şimşek, mesleğini çok sevdiğini ifade ediyor. Bir elinde telsiz, diğer elinde dürbünle sürekli ormanları ve ufku gözleyen Şimşek, en ufak bir duman gördüğünde hemen meslektaşlarını uyarıyor. Bölgede hareket eden unsurları da telsizle yönlendirmede bulunan Şimşek, yangınlara müdahalede de önemli bir görev üstleniyor. Bir dal yansa içinin yandığını ifade eden Mehmet Şimşek, "Görüş alanımız, İzmir Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü ve Muğla Bölge Müdürlüğü içerisinde kalmakta. 7 gün 24 saat gözetleme yapmaktayız. 17 yaşımdan beri burada görev yapmaktayım. 31 yıldır bu görevi büyük bir onur, gurur ve zevkle yapmaktayım" dedi. Vatandaşlara da seslenen Şimşek, "Dikkatsizce yakılan küçük bir ateş, cam kırığı, sigara izmariti ve anız yakımları maalesef ormanlarımıza büyük zarar veriyor. Lütfen duyarlı ve dikkatli olalım" diye konuştu.