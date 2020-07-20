Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu. Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gelecek hafta kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor. Gelecek hafta İzmir'de hava sıcaklığının 34 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.