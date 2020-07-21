Başkan Serdar Aksoy’a suç duyurusu

İzmir'de Menemen Belediyesi'nde işten çıkartılan 11 işçi, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Aksoy'un belediyenin sosyal medya hesabından işten çıkarılan işçilerin iş akitlerinin sonlandırılması sebebi olarak "hırsızlık", "kadın tacizcisi" gibi gösterdiğini öne süren işçiler, dilekçesinde, "Belediye Başkanı çalışanların onur ve gururunu karalamıştır. Bu asılsız iddiaları çalışanlar hakkında önyargıya neden olmuştur" ifadelerine yer verdi. İşçilerin avukatı Ali Onar, belediye başkanının keyfi olarak işçilerin ekmekleriyle oynadığını ileri sürdü. Suç duyurusunda bulunan işçi sayısının daha da artacağı öğrenildi. Yerel seçimlerden sonra koltuğu devralan CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ilk icraat olarak 600'den fazla kişinin işine son verdi. İşten çıkardıkları personel yerine kendi tanıdıklarının yanı sıra CHP, İyi Parti ve HDP'li yandaşlarını işe sokan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçtiğimiz meclis toplantısında işten çıkardıklarını kadın tacizsizi ve hırsızlıkla suçladı. Aksoy, "Benim işten çıkarttığım insanları sordunuz mu kim bunlar diye. Bu kişilerin kabahatleri suçları büyük. Bunlar kadına taciz eden, kadına şiddet uygulayan ve mazot hırsızlığı yapan insanlar. Menemen Halkı bunu duysun. AK Partili ve MHP'li meclis üyesi arkadaşlar ise benim işten çıkardığım insanlarla fotoğraf çekildiler" dedi. Bu konuşma sonrası işten çıkarılan işçiler bir araya gelip Savcılığa "hakaret"ten suç duyurusunda bulundu. Menemen Belediyesinde işten çıkartılan işçi Saim Tucu avukatı aracılığıyla Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, bu yılın başında sebep ve gerekçe gösterilmeden iş akdinin feshedildiğini savundu. Belediye Başkanı Aksoy'un belediyenin sosyal medya hesabından işten çıkarılan işçilerin iş akitlerinin sonlandırılması sebebi olarak "hırsızlık", "kadın tacizcisi" gibi gösterdiğini öne süren Tucu, dilekçesinde, "Belediye Başkanı çalışanların onur ve gururunu karalamıştır. Bu asılsız iddiaları çalışanlar hakkında önyargıya neden olmuştur" ifadelerine yer verdi. Tucu'nun avukatı Ali Onar ise belediye başkanının keyfi olarak işçilerin ekmekleriyle oynadığını ileri sürdü. İşten çıkartılan işçilerin anayasal haklarını kullandığını belirten Onar, "Artık insanların ekmeklerinden öte onurları, şahsiyeti ve gururlarıyla oynadılar. Çadırda anayasal haklarını kullanarak hiç kimseye hiçbir kötülük yapmadan, hiçbir hukuksuzluk yapmadan haklarını arayan işçilerimize alenen 'hırsız' dedi. Bu da yetmedi fesihlerin hırsızlık yapmaktan dolayı gerçekleştirildiğini beyan etti" dedi.Suç duyurusunda bulunan bir diğer işçi Birol Çınar ise, "Başkan bizi işten çıkardı. Diyelim ki çıkardıkları arasından birkaç tane tacizci birkaç kişi de bankamatik memuru mevcut. Ama bu kadar kişiyi suçlayıp zan altında bırakması bir başkana yakışmaz. Benim boyumdan büyük çocuğum var. Ben bunu kabul edemem. Bu yüzden Başkan hakkında suç duyurusunda bulunduk ve hakkımızı yargıda arayacağız" diye konuştu.