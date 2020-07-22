İZLADAŞ birinciliği bırakmıyor

İZMİR Ticaret Borsası'nın yüzde 100 sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen Izmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danısmanlık Hizmetleri A.S. (IZLADAS) dünyanın en iyi pamuk lif analiz laboratuvarına sahip oldugunu birincilikleriyle ispatlamaya devam ediyor. Ticaret Bakanlıgı tarafından verilen izin ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı lisansı alarak faaliyete geçen IZLADAS Türkiye'de pamukta ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı olma özelligini tasırken aldıgı birinciliklerle de ülkemizin gögsünü kabartmaya devam ediyor. IZLADAS, faaliyete geçtigi günden itibaren müsterilerine kalite odaklı çalısma sistemini benimseyerek, uluslararası kabul görmüs metotlar çerçevesinde, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri kapsamında dogru, güvenilir ve hızlı sonuç vererek uluslararası arenada da adından basarıyla söz ettiriyor.