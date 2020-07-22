İzmir’de Öykü Arin için sistem kurulacak

İZMİR'DE juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, geçtiğimiz yıl tedavisi için Antalya'ya götürüldü. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde, ilik uyumu yüzde 98.5 oranında başarılı oldu.Öykü Arin, taburcu olmasının ardından uzun süre evde kaldı. Herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin'in ilik savaşı halen devam ediyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Babasından yarı uyumlu nakil olduktan sonra 3 kez ilik savaşı oldu. Bir daha ilik savaşı tekrar ederse fotoferez yapılması gerekecek. O da yüzde 60 işe yarıyormuş. Kovid-19 nedeniyle Öykü Arin'in hastaneye gitmesi uygun değil. Antalya'da eve emekli bir hemşire gelip kan alıp hastane kapısına bırakıyordu. Bu sistemi İzmir'de kuracağız. Emekli bir çocuk hemşiresi bulmamız lazım İzmir'de. Çok mücadele etti, kazanacak" dedi.