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Tekel bayisinde veresiye kavgası

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Tekel bayisinde veresiye kavgası
İZMIR'IN Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'ndeki tekel bayine gelen Eyüp Kulaç (33), Ali Önder (32) ve Yücel Avcı (29), iş yeri sahibi O.D'den veresiye içki istedi. O.D, eski borçlarını ödemediklerini belirterek Kulaç, Önder ve Avcı'ya içki vermedi. Çıkan kavgada O.D, tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eyüp Kulaç ve Ali Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yücel Avcı, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İş yeri sahibi O.D. gözaltına alındı.
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Tekel bayisinde veresiye kavgası
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