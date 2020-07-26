Medine böbrek nakliyle hayata dönmek istiyor

Denizli'de yaşayan ve böbrek yetmezliği teşhisi ile hastaneye yatırılan 25 yaşındaki Medine Özdemir, ikinci böbrek nakliyle üçüncü kez hayata tutunmak istiyor. 9 yıl önce zatürre tedavisi görürken vefat eden 11 aylık bir bebeğin iki böbreğiyle sağlığına kavuşan Medine Özdemir, nakil yapılan böbreklerin iflas etmesiyle geçen hafta yeniden hastaneye kaldırıldı. 2002'de geçirdiği mide kanamasının ardından böbrek yetmezliği çekmeye başlayan ve o dönemde ilkokul birinci sınıfa giden Medine, 9 yıl boyunca diyalize girdi. Annesi böbreğini vermek istedi ancak hasta olduğu için bağış gerçekleşmedi. Başka bağışçı bulamayınca Medine, kadavra sırasına yazıldı. 2011 yılında henüz 16 yaşında ve bekar olan Medine'ye beklediği güzel haber doktorlardan geldi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören 11 aylık Uğur Berat Zorlu'nun beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organları bağışlandı. Minik Uğur'un böbrekleri ise 9 yıldır böbrek bekleyen ve 2011'de 16 yaşında olan Medine Çocuk'a nakledildi. 30 Ocak 2011'de SABAH'ta "Bebek böbrekleriyle havalara uçan Çocuk' başlığıyla yayınlanan haberde Medine Çocuk'un hikayesi yer aldı. İki böbreğin nakledilmesinin ardından kendisini kuş gibi hafif hissettiğini söyleyen Medine, "Artık kuşlar gibi uçmak, doyasıya kırlarda bayırlarda koşmak istiyorum" demişti. Böbrek naklinin ardından sağlığına kavuşan Medine Çocuk, hayatını 4 yıl önce Ramazan Özdemir ile birleştirdi ve Antalya'da yaşamına devam etti. Evlendikten sonra Özdemir soyadını taşımaya başlayan Medine, Denizli'de ablası ve eniştesinin yanındayken geçtiğimiz hafta rahatsızlandı. Yakınları tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Medine, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 9 yıl önce nakledilen böbreklerin iflas ettiği anlaşıldı ve ameliyatla böbrekleri alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Medine Özdemir sağlığına tekrar kavuşabilmek için ikinci kez organ bağışı bekliyor. Ameliyatla iflas eden böbrekleri alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren Medine'nin eniştesi İbrahim Akkurt, "Ne olur sesimizi duysunlar. Medine'nin yaşayacak daha çok yılları var" diye konuştu.