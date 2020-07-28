Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Kovid-19 testi pozitif çıkınca videoyla uyardı

Kovid-19 testi pozitif çıkınca videoyla uyardı

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Kovid-19 testi pozitif çıkınca videoyla uyardı
MANISA'NIN Kula ilçesinde son günlerde artan vaka sayıları sebebiyle bir tekstil fabrikasının çalışmasına ara verilerek, fabrika çalışanları da 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı. Her geçen gün artan vaka sayıları ilçede tedirginliğe sebep olurken, test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar da sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve videolar ile vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Karantinaya alınan tekstil fabrikası çalışanı 38 yaşındaki Ayşe Akbey, çektiği fotoğraf ve videolar ile test örneğinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, kurallara uymayan vatandaşların büyük bir riske davetiye çıkardığını söyledi. Videoda gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, "İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz" sözleriyle yürekleri burktu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 testi pozitif çıkınca videoyla uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA