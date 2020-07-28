Kovid-19 testi pozitif çıkınca videoyla uyardı

Kula ilçesinde son günlerde artan vaka sayıları sebebiyle bir tekstil fabrikasının çalışmasına ara verilerek, fabrika çalışanları da 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı. Her geçen gün artan vaka sayıları ilçede tedirginliğe sebep olurken, test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar da sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve videolar ile vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Karantinaya alınan tekstil fabrikası çalışanı 38 yaşındaki Ayşe Akbey, çektiği fotoğraf ve videolar ile test örneğinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, kurallara uymayan vatandaşların büyük bir riske davetiye çıkardığını söyledi. Videoda gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, "İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz" sözleriyle yürekleri burktu.