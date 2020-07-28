Meslek liselerini seçin, işsiz kalmayın

Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler için önemli bir çağrıda bulundu. 29 Temmuz tarihine kadar devam eden tercih döneminin sonlarına yaklaşan öğrenci ve ailelerine "Meslek okullarını seçin, işsiz kalmayın" çağrısında bulunan Olgun, meslek liselerinin mecbur kalınınca seçilen değil seçilmesi gereken okullardan olduğunu kaydetti. TTO Başkanı Olgun, "Son dönemde gözlemlediğimiz en önemli meselelerden biri üniversite mezunu olan gençlerimiz maalesef meslek sahibi olamıyor. Bu durumun aksine, meslek liselerinde okuyan bireyler aranan eleman haline geldi. Bizim bu süreçle öğrencilerden ve ailelerimizden isteğimiz; geleceğe yatırım yapmak için meslek liselerini tercih etmeleridir. Torbalı'da talaşlı imalatta çalışacak 4 bin vasıflı; CNC operatörü, bakımcı, kaynakçı ve mobilya döşemecisine ihtiyaç var. Meslek lisesi mezunu olmak gençlerimizi iş sahibi yapar" dedi.