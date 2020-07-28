Sosyal mesafe ile çadır kampı

Altın renkli kumuyla ünlü plajları turistlerin gözdesi olan Gökova Körfezi, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da izole bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda, aileleriyle körfezin kıyısında kamp yapıyor. Tatilciler, alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak gönül rahatlığıyla tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Gökova Körfezi'nin serin sularıyla güne başlayan kamp sakinleri, Akyaka'nın köylerinde yetiştirilen organik ürünlerden oluşan kahvaltılarını, çam ağaçlarının gölgesinde yapma fırsatı buluyor.