Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Sosyal mesafe ile çadır kampı

Sosyal mesafe ile çadır kampı

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Sosyal mesafe ile çadır kampı
Altın renkli kumuyla ünlü plajları turistlerin gözdesi olan Gökova Körfezi, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da izole bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, dev çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadırlarda, aileleriyle körfezin kıyısında kamp yapıyor. Tatilciler, alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak gönül rahatlığıyla tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Gökova Körfezi'nin serin sularıyla güne başlayan kamp sakinleri, Akyaka'nın köylerinde yetiştirilen organik ürünlerden oluşan kahvaltılarını, çam ağaçlarının gölgesinde yapma fırsatı buluyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal mesafe ile çadır kampı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA