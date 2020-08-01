Organ atıklarını çukurlara gömün

Ekinokokkozis Federasyonu Başkanı ve Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, insanlara bulaşarak ölüme dahi neden olabilecek parazit hastalığına karşı uyardı. Türkiye'de 150 kişiden 1'inin bir parazit olan 'kist hidatik' hastalığı taşıdığını ifade eden Altıntaş, Kurban Bayramı'nda kesimi yapılan hayvanların organlarında kist bulunabileceğini belirterek, "Evdeki kesimlerde çıkan kistli organların mutlaka derin bir çukura gömülüp, üzerine kireç dökülerek hayvanın ulaşımına engellenmelidir. Belediyelerin dolaşarak kistli organları imha etmeleri gerekir" dedi. Öte yandan İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, hayvanlardaki bulaşıcı hastalıklara karşı alınabilecek ek önlemlere dikkat çekerek, "Türkiye'de yaklaşık 256 tane zoonoz hastalığı var. Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıklarımız var. Bunlar koruyucu hekimlikle önlenebilen hastalıklar. Kurban Bayramı'nda veteriner hekim muayenesi olmadan kesinlikle kurbanlıklarınızı yemeyin" diye konuştu.