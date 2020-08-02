38 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ndeki Narko Alan uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri şahsı durdurdu. GBT sorgusu yapılmak istenen zanlı üzerinde kimlik olmadığını ancak TC Kimlik numarasını söyleyebileceğini ifade etti. Başka bir şahısa ait kimlik bilgilerini polise veren zanlı daha sonra parmak izi incelemesine götürüldü. Parmak izi alınan zanlının 38 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 24 yaşındaki Soner B. olduğu anlaşıldı. Zanlının hırsızlık, yağma, direnme başta olmak üzere 15 farklı suçtan emniyette kaydı olan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.