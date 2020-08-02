Serinlemek için Kefe Yaylas’na gidiyorlar

Denizli Büyüksehir Belediyesi'nin yaklasık 2 yıl önce yenileyerek hizmete aldıgı Serinhisar ilçe sınırları içerisinde bulunan Kefe Yaylası, özellikle sıcak yaz aylarında bunalanların adresi oluyor. Yayla turizminin her geçen gün ilerledigi bölgede muhtesem dogası ve temiz havasıyla sehir hayatının stresinden kurtulmak isteyen vatandasların ugrak noktası haline gelen Kefe Yaylası, günübirlik tesislerinin yanında çadırlarda ve karavan kamp alanlarında konaklamak isteyenlere ev sahipligi yapıyor. Denizli merkeze yaklasık 50 km uzaklıkta, 1350 metre rakımdaki Kefe Yaylası, 171 bin metrekarelik alan içerisinde hizmet veriyor. Kebap ve pide salonu, market, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, dus, Yörük çadırı, 300 çadır kapasiteli kamp alanı ve karavan kamp alanı bulunan yayla özellikle yaz mevsiminde kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandasların ilgi odagı oluyor. Tertemiz havasıyla sifa arayan misafirlerini de agırlayan Kefe Yaylası, her geçen gün yayla turizminin aranan noktası haline geliyor.

HERKES DAVETLİ

Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, Denizli'nin turizm yelpazesinin çok genis oldugunu belirterek, bunlardan bir tanesinin de yaylalar oldugunu söyledi. Denizli'de muhtesem dogal güzelliklere sahip yaylaları oldugumu kaydeden Baskan Zolan, kentte yayla turizminin çıtasının her yıl yükseldigini belirtti. Bir defa gidenin mutlaka her yıl ziyaret ettigi Kefe Yaylası'nda her türlü imkanın oldugunu ifade eden Baskan Zolan, "Kefe Yaylamızda uzun ve kısa süre konaklama imkanı var. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir sekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaslarımızı en iyi sartlarda agırlıyoruz. Bin 350 metre rakımda temiz hava alıp serinlemek isteyen tüm vatandaslarımızı yaylalarımıza davet ediyorum" dedi.

'GELMEYEN PİŞMAN'

Kefe Yaylası'nda konaklayan vatandaslar sunulan imkanlar nedeniyle Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan'a tesekkür ederek, görüslerini paylastı. Mehmet Mert, "Önceki yıllarda burası köhneydi. Yollarımız güzel, marketimiz güzel, fırınımız güzel, her sey çok güzel. Kefe Yaylası'nı duyup da gelmeyen çok pisman olur. Çadır kurmak için çok güzel. Fiyatları da çok ucuz" dedi. Ihsan Bilgi, "Kefe Yaylasına daha öncede gidip geliyorduk. 3 sene önceki Kefe Yaylası ile simdiki çok farklı" dedi. Serpil Peker, " Geçen sene esim burayı internetten buldu. 2-3 gün diye geldik 45 gün kaldık. Havası, dogası çok hosumuza gitti. Burası her seyiyle mükemmel, hizmetlerden memnunuz. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer" diye konustu. Hatice Kaya ise, "Her sey çok güzel, aydınlatmamız çok güzel, gece gündüz gibi oluyor" diye konustu.