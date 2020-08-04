Menemen’de rota vıla

ARNAVUTLUK'UN KF Teuta takımında forma giyen santrfor Lorenco Vila görüşen Ekol Göz Menemenspor'da yönetim Galatasaray ve Fenerbahçe'nin genç oyuncularına kanca attı. İzmir ekibi Fenerbahçe forması giyen Murat Sağlam ile Galatasaray'ın genç futbolcusu Gökay Güney'e talip oldu. Murat Sağlam için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Ege temsilcisi, Galatasaray'ın genç ismi Gökay Güney ile de görüşmelerini sıklaştırdı. Menemespor'u Murat'ın Fenerbahçe'de gelecek sezonki 500 bin Euro'luk yıllık ücreti düşündürürken; Aslan'ın genç ismi Gökay'ın transferi daha yakın gözüküyor. Gökay'ın Menemenspor'a transferi gerçekleşirse satın alma opsiyonuyla kiralık olacak.