CHP’li Şahin’e havaalanı yanıtı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, geçtiğimiz günlerde "60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir merkez havalimanı potansiyeli kullanılmıyor" diyen CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'e cevap verdi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, "Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan bir pandemiyle bütün dünya mücadele ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ülkemizde ve dünyada yolcu sayıları azaldı, uçak sayıları azaldı. Sayın Fikret Şahin'in bundan haberi yok mu? Biz ülkece ve hatta dünyaca pandemiyle mücadele ederken Sayın Fikret Şahin mücadele etmiyor mu" dedi. "Yaklaşık 1 milyon yolcu kapasiteli ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek özelliklere sahip Balıkesir merkez havalimanı Balıkesir'i bölgenin cazip merkezi haline getirecek bir yatırımı şehrimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama içinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın el ele mücadele ettiği pandemi bu süreci etkiledi" diyen AK Parti Milletvekili Aydemir, Balıkesir merkez havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Balıkesir merkez havalimanı terminal binası ve mütemmimleri yapımı inşaat süreci tamamlanarak hizmete verildi. Havalimanındaki mevcut altyapı ve üstyapı tesisleriyle her türlü sefer talebine cevap verecek kapasitededir. Havalimanlarına düzenlenen seferlerin çeşitliliği, fiyat uygulamaları ve zamanları bölgenin yolcu potansiyeline göre gerçekleşiyor. Anadolu Jet pazarlama ve satış müdürü Murat Yağmur ile de TBMM'de yaptığımız görüşmelerde ve diğer uçak firmalarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerle seferlerin başlaması konusunda girişimlerimiz pandemi döneminde beklemeye alınmış olsa da önümüzdeki süreçte devam edecektir. Sayın Fikret Şahin bütün bunlardan habersiz bir şekilde Balıkesir'imiz ve Balıkesirli hemşehrilerimiz için yapılan projelere laf atmaktan kendini alamıyor. Havalimanının açılacağını Balıkesirli hemşehrilerim anladı, Fikret Şahin anlamadı. Balıkesirli olmayınca Balıkesirli'yi anlamak da zor oluyor tabi."

PANDEMIYI UNUTTU

AK Partili Aydemir, şöyle devam etti: "CHP Milletvekili Fikret Şahin, araştırmadan, bilgi almadan ve en önemlisi dünyayı kasıp kavuran pandemiyi ve pandemiyle mücadeleyi görmezden gelerek gündem yaratmaya çalışıyor. Kendisini aramıza dönmeye ve pandemiyle el ele birlikte mücadele etmeye devam ediyorum."