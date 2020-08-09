Büyükşehır’den ücretsız danışmanlık

okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS tercihlerini yapmaya başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinde yapılacak olan tercihler, 14 Ağustos'ta son bulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda öğrencilerin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için başlattığı Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı yoğun ilgi görüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından uzun yıllar başarıyla uygulanan Eğitim İçin El Ele Projesi ile tüm üniversite adaylarına verilen danışmanlık hizmeti Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Eğitim için El Ele Projesi Koordinatörü Gülseren Akın, uzman rehber öğretmenlerce oluşturulan ekibin randevu usulü ile görev yaptığını dile getirdi, "4 rehber öğretmenimizle birlikte tercih yapmak isteyen öğrencilerimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.