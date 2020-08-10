Koca Seyit’ten bin 800 uçuş yapıldı

Balıkesır'ınEdremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalımanı temmuz ayı sonu itibariyle bin 800 uçağın iniş ve kalkışına ev sahipliği yaptı. Kuzey Ege'nin dünyaya açılan uluslararası uçuşlar gerçekleştirilen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı pandemi koşullarına rağmen gerçekleştirdiği yolcu ve uçuş rakamları ile dikkatleri çekiyor. Normalleşme üreciyle birlikte turizm sezonunun canlandı. Özellikle Kurban Bayramı tatilinde Kuzey Ege tatilcilerin adeta akınına uğradı. Bölgeye karayoluyla gelerek takılmak istemeyen tatilciler, hava yolunu tercih etti. Bayram süresince, Koca Seyit Havalimanı'nda büyük bir yoğunluk yaşandı.Temmuz sonu rakamlarına göre, 26 bin 689 iç hat ve 819 dış hat yolcusu ağırlayan havalimanı toplamda 27 bin 508 kişiye uçuş hizmeti verdi. 238 ticari iç hat ve 16 ticari dış hat uçuşu gerçekleşirken havalimanı toplamda bin 800 uçuşa ev sahipliği yaptı. Yolcu taşımacılığının yanı sıra pilot eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Kuzey Ege'de havacılığa büyük hizmetler vermeye devam ediyor. Öte yandan son dönemde havalimanının kullanımı artarken yolcular ise Kuzey Ege'ye hava ulaşımını kolay ve güvenilir bulduklarını söyledi.