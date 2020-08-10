Lebip Timor: Hoş geldin şampiyon

Altay, yeni sezon öncesi çok ses getirecek bir teknik adam transferi ile işe başladı. Herkesin tanıdığı, benim de çok yakından tanıdığım Yücel İldiz ile sezona başlayacaklar.Zeynel Soyuer hoca ile çok başarılı işlere imza atmışlar ve kıl payı şampiyonluğu kaçırmışlardı. Yücel hoca daha sonra her gittiği takımda iz bıraktı.Oyunu okuma becerisi, futbolcuları ile olan diyaloğu, rakibe ve hakemlere olan saygısı ile hep aranan bir hoca olmuştur Yücel hoca.Özellikle Denizlispor'u ligin aşağılarından alıp, şampiyonlukla buluşturması her teknik adamın başaracağı bir iş değildir. Yücel hocayı, yeni sezonda Altay kulübesinde göreceğiz. Bir yandan kamp süreci başlarken bir yandan da transferler gündeme gelecek.Yücel hoca, 5. şampiyonluğuna koşarken, Altay da yeniden Süper Lige koşmanın heyecanını yaşayacak. Yücel hocama "hoş geldin şampiyon" derken, Altay'a da başarılar diliyorum.