Lebip Timor: Hoş geldin şampiyon

Altay, yeni sezon öncesi çok ses getirecek bir teknik adam transferi ile işe başladı. Herkesin tanıdığı, benim de çok yakından tanıdığım Yücel İldiz ile sezona başlayacaklar. Ben, Yücel İldiz'i İskenderunspor'daki yardımcı antrenörlük yıllarında tanımıştım..
Zeynel Soyuer hoca ile çok başarılı işlere imza atmışlar ve kıl payı şampiyonluğu kaçırmışlardı. Yücel hoca daha sonra her gittiği takımda iz bıraktı. Özellikle Orduspor'da başlayan hızlı ve başarılı çıkışı daha sonra TFF 1. Lig'de sürdü. Malatyaspor, 2 kez Karabükspor ve son olarak da Denizlispor'daki şampiyonlukları ile göz kamaştırdı.
Oyunu okuma becerisi, futbolcuları ile olan diyaloğu, rakibe ve hakemlere olan saygısı ile hep aranan bir hoca olmuştur Yücel hoca.
TARAFTAR DA HEYECANLI
Özellikle Denizlispor'u ligin aşağılarından alıp, şampiyonlukla buluşturması her teknik adamın başaracağı bir iş değildir. Yücel hocayı, yeni sezonda Altay kulübesinde göreceğiz. Bir yandan kamp süreci başlarken bir yandan da transferler gündeme gelecek. Altay taraftarlarını da çok heyecanlandıran bu buluşmanın da bir şampiyonlukla taçlanmasını arzu ediyorum.
Yücel hoca, 5. şampiyonluğuna koşarken, Altay da yeniden Süper Lige koşmanın heyecanını yaşayacak. Yücel hocama "hoş geldin şampiyon" derken, Altay'a da başarılar diliyorum.