İzmir’de ‘gymnasıum’ kalıntılarına ulaşıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Smyrna Antik Kenti kapsamında İkiçeşmelik'teki kazı alanında yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kazılar, binlerce yıl öncesinin yaşam tarzına ışık tutuyor. Kazı ekibi, liman kenti olarak bilinen bölgedeki hamamın yanında fiziksel, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmış bir yapının kalıntılarını buldu. Roma İmparatoru Hadrian döneminden, milattan sonra 2. yüzyıldan günümüze ulaşmış kalıntıların, sağlık ve tedavi merkezi olan gymnasiuma ait olduğu tahmin ediliyor.Kazı Heyeti Başkanı ve İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, hamam ve gymnasiumların Roma dönemindeki yaygın yapı tipleri arasında olduğunu söyledi. Hamam ve gymnasiumların yan yana bulunduğunu belirten Ersoy, "Antik Çağ'a ilişkin kaynaklardan biliyoruz ki hamamlar sosyal ve kültürel alanlar olarak da kullanılıyor. Gymnasium da mental ve fiziksel faaliyetler alanı. Romalı insanların gymnasiumda bedensel ve sosyal aktiviteler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Her yaş grubundan insanlar kullanıyor. Antik kentlerin sağlık merkezleri, sosyal ve kültürel yapıları olarak karşımıza çıkıyorlar" dedi. Ersoy, gymnasium meydanında Romalıların yürüyüş yaptığını, güreş tuttuğunu, oyunlar oynadığını, çevresindeki odalar ve sundurmalarda dinlendiğini anlattı.