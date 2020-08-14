Altay tam gaz

ALTAY, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürüyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanın ardından gazetecilere açıklamalar da bulunan Yücel İldiz, kampın takım adına verimli geçtiğini dile getirdi. Bu sezon hedefin Süper Lig olduğunu kaydeden İldiz, "Gerçekten artık Altay camiasının Süper Lige dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber camiayla, camiayı temsilen buradayız biz. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız" dedi. TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Altay'da yönetim transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor'dan kanat oyuncusu Erhan Çelenk, forvet Ergin Keleş, Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür ve Osmanlıspor'dan orta saha Blagojevic'e resmi imzayı attırarak şov yaptı. İzmir temsilcisi yine Akhisarspor'dan Burhan Eşer ve yine aynı takımdan oyun kurucu Elmar Bjarnason'u yakın takibe aldı. Bu oyuncularla imza aşamasına gelindiği öğrenildi. TFF 1. Lig'de transferin en hızlı kulüplerinden biri olan Altay'da sözleşmesi devam eden yıldız oyuncusu Kappel'e Süper Lig'den teklif var. Hollandalı hücum oyuncusu için, Süper Ligi'n yeni ekibi Erzurumspor'un 5 milyon TL ve Sefa Akgün'ü önerdiği öğrenildi. Bu transfer için son kararı Altay'ın tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz'in vereceği bildirildi.