Horoz’dan çifte hamle

Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Robert Prosinecki bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Hırvat teknik adam için bugün saat 13.00'te Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek. Ayrıca yönetim Hırvatistan ekibi Rijeka takımında oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibor Halilovic ile İtalya ekibi Ternana Calcio'da kiralık oynayan Torinolu 21 yaşındaki Karlo Butic ile görüştü. Teknik direktör Prosenicki'nin bu iki oyuncunun mutlaka alınmasını söylemesi üzerine yönetim harekete geçti. Adam Stachowiak, Onazi, Syam Ben Youssef ve Barrow ile yollarını ayıran Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru ile yeniden anlaşan Recep Niyaz ile de sözleşme uzatan yönetim Olcay Sahan, ve Marc Kibong Mbamba ile ilgili kararı teknik direktör Prosenicki'ye bıraktı. Horozlar'da Murawski, Lopes, Zakarya, Sacko, Aıssatı'nin sözleşmeleri ise devam ediyor.