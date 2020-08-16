Bir ‘geçmiş olsun’ demediler

Balçova ilçesinde, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri giren sağ bacağında kırık oluşan Ceyda Arslan (40), İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sitem etti. Hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, yasal yollara başvuracağını söyleyen Arslan, "İtfaiye ekipleri, mazgalın kırık parçasının baldırıma denk gelmesi halinde, bacağımın paramparça olacağını söyledi. Bunlar bu kadar kolay takılıp çıkartılabilen bir şeyse, keşke daha önce yenilenseydi. Başıma bunlar gelmeseydi" dedi. Olaydan sonra kırık mazgalın yenisiyle değiştirildiğini ifade eden Arslan, "Hiçbir yetkili de 'geçmiş olsun' için aramadı. Bunun bir daha başkasının başına gelmemesi için yasal yollara başvuracağım" diye konuştu. 7 Ağustos'taki olayda, aracından inen Ceyda Arslan'ın bacağı İzmir Büyükşehir'in kırık mazgalına girmişti. Olayda talihsiz kadının şaft kemiği kırılmıştı.